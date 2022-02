Kornwestheim Der Frühling soll in der Stadt erwachen

Vom 25. bis 27. März heißt es also in der Stadt „Kornwestheim blüht auf“. Und das voraussichtlich auch optisch: Die Verwaltung ist derzeit in Kontakt mit Schulen und Kindergärten, die die Innenstadt „blühend“ gestalten sollen. Dazu ist geplant, die Länden auch am Samstagnachmittag offen zu lassen, sagte Bürgermeisterin Martina Koch-Haßenteufel jüngst gegenüber den Stadträten. Die Stadt spricht außerdem davon, dass „besondere Angebote der Kornwestheimer Einzelhändler beworben werden“ sollen.