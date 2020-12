Kornwestheim Der Herr der Weihnachtsbäume geht

1987 kam Andreas Wanner mit seiner Familie von Russland nach Deutschland. Ein Jahr später heuerte er als Mitarbeiter im Kornwestheimer Bauhof an. Mit seinen Kenntnissen und handwerklichen Fähigkeiten habe er den Bauhof in verschiedenen Bereichen unterstützt. „Als gelernter Autoschlosser hat Wanner besonders jetzt in der kalten Jahreszeit dafür gesorgt, dass die Winterdienstgeräte voll einsatzfähig sind“, schreibt die Stadt Kornwestheim in einer Pressemitteilung. Federführend habe er dafür gesorgt, dass die Weihnachtsbäume gefällt und in der Stadt aufgestellt werden. Die Pflege, Wartung und Instandhaltung der städtischen Brunnen seien ihm laut Stadt ebenfalls ein großes Anliegen gewesen.