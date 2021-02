Kornwestheim Der Hund ist nicht zu finden

Der Hund war am Donnerstag, 14. Januar, gegen 19.30 Uhr auf die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim-Nord und -Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart gelaufen. Eine 20 Jahre alte Fahrerin hielt an und versuchte, das Tier von der Fahrbahn zu locken. Mindestens zwei weitere Fahrer mussten hart bremsen und ausweichen, einem 28-Jährigengelang das mit seinem Audi nicht ganz: Er streifte den Hund mit seinem Wagen. Das Tier rannte daraufhin davon, Polizeibeamte suchten es – doch ohne Erfolg. Der Vierbeiner soll übrigens ein Dalmatiner sein, so beschrieben es Zeugen. „Ganz sicher sein können wir aber nicht“, so Schächtele. Es könne sich etwa auch um einen Mischling handeln.