Der Impfbus wird am Dienstag, 20. Juli, von 9 bis 13 Uhr vor dem Kultur- und Kongresszentrum zu finden sein und zu den gleichen Uhrzeiten am Dienstag, 27. Juli, auf dem Holzgrundplatz. „Ich möchte Sie bitten, von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, appellierte Oberbürgermeisterin Ursula Keck an die Menschen, die bisher noch keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. „Je mehr Menschen über einen ausreichenden Impfschutz verfügen, desto schneller werden wir wieder zu einem Leben in Normalität zurückkehren können“, so die Oberbürgermeisterin.