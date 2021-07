Kornwestheim Der Kampf gegen den Müll geht weiter

Kornwestheim - Die Diskussion um den Müll in der Kornwestheimer Innenstadt köchelt weiter vor sich hin. Nun hat die Stadtverwaltung noch einmal inhaltlich nachgelegt. Bei einem Vor-Ort-Termin präzisierten die Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel, der Leiter des Ordnungsamts, Michael Siegel, und der Vollzugsdienstchef Ingo Kröner ihre Ideen. Ziel ist, vor allem den Bahnhofsvorplatz und den Holzgrundplatz sauberer zu halten. Sie hatten einige neue Vorschläge und Ansätze im Gepäck. Folgende Maßnahmen setzen die Rathaus-Mitarbeiter bereits um oder planen sie zumindest:• An den Säulen direkt am Zugang zum Bahnhof gibt es mittlerweile zwei neue Mülleimer, auch an den Holzgrundplatz sollen noch ein bis zwei Behältnisse.• Mit den Gastwirten in den entsprechenden Bereichen der Innenstadt seien Gespräche geführt worden, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Sie sollen ein Auge auf ihre Gäste haben, so der Ansatz. Auch habe die Stadt Wirte darum gebeten, Mülleimer aufzustellen, sagte Martina Koch-Haßdenteufel. • Das Aufstellen eigener Müllbehälter könnte indes für einige Wirte bald ein Muss werden. Die Erlaubnis zur Außenbewirtschaftung wolle man an die Bedingung knüpfen, entsprechende Behältnisse für seine Gäste bereit zu stellen, so Siegel.• Eine weitere Idee: Die Stadt plant, ein Konzept auszuarbeiten, mit dem Gastwirte Mehrwegbesteck an ihre Kunden ausgeben – das würde den Müll reduzieren, so hofft man in der Verwaltung.• Aktuell kontrolliert der Bauhof zweimal täglich – morgens und nachmittags – den Innenstadtbereich und leert die Abfallbehälter – und das auch samstags. • Martina Koch-Haßdenteufel betonte, dass mit einem Bußgeld belangt werden könne, wer seinen Müll einfach fallen oder liegen lasse. „Und dieses Mittel setzen wir natürlich auch ein“, so die Bürgermeisterin. Seine Mitarbeiter seien täglich in der Innenstadt unterwegs, so Kröner – auf ihren Runden würden sie nicht nur Parkverstöße prüfen, sondern beispielsweise auch „Müllverstöße“.