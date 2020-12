Kornwestheim Der Kampf gegen die Glätte hat begonnen

Kornwestheim - In der Nacht zum Dienstag lag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Schnee auf Kornwestheims Straßen, Plätzen und Dächern. Dass es wahrscheinlich so kommen würde des Nachts, das habe man dank des Wetterberichtes schon vorher gewusst, und sich daher vorbereiten können, sagt Bauhofleiterin Martina Kurz. Insgesamt 22 Kräfte vom Bauhof und der Stadtgärtnerei räumten dann im Laufe des frühen Morgens Straßen und Gehwege frei, brachten Streugut aus, sorgten dafür, dass die Menschen zu Fuß, per Bus und Auto sicher unterwegs sein können. Da der Winter gerade erst anfängt, wird es nicht der letzte Räumeinsatz der morgendlichen Helden bleiben. Wie läuft es insgesamt so in Sachen Winterdienst in der Stadt, generell und in diesem Jahr?