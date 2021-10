Kornwestheim Der Kirchenpfleger hat viel zu tun

Mit dem Dienstantritt von Tobias Laufs in Kornwestheim gehen auch einige Veränderungen in der Kirchenpflege einher. Das Büro ist nicht mehr in der Beate-Paulus-Straße, sondern nunmehr im Pfarrhaus neben der Johanneskirche. Die kaufmännische Leitung der Ökumenischen Sozialstation hat Laufs’ Vorgängerin Renate Schwaderer schon vor einiger Zeit abgegeben, die Verantwortung für die Kindergärten ist an die Kirchenpflege in Ludwigsburg gegangen. Auch die Personalverantwortung und die Buchhaltung sind in die Nachbarstadt gewandert.

„Mädchen für alles“

Zu tun gibt’s für den Kirchenpfleger in Kornwestheim genug. Er kümmert sich um die Gebäude und ist derzeit viel in der Martinskirche zu finden, die gerade saniert wird. Er ist für Anschaffungen zuständig, steht dem Kirchengemeinderat Rede und Antwort, ist eigentlich „Mädchen für alles“.

Mit seiner Vorgängerin Renate Schwaderer hat Tobias Laufs auch das Interesse an Literatur gemeinsam. Aber der 52-Jährige hat sich auf ein ganz besonderes Genre festgelegt: der Bildungsroman des 19. Jahrhunderts hat es ihm angetan. Da wird es Laufs zu freuen hören, dass auch Johann Wolfgang von Goethe einmal in Kornwestheim weilte und sich in ein paar Zeilen positiv über die Gemeinde ausgelassen hat.