Kornwestheim Der Kontakt mit den Kunden ist ihr Lebenselixier

Kornwestheim - Ich selbstständig? Mit einem Fotogeschäft? Die junge Ursula Brose, gerade von Braunschweig nach Stuttgart gezogen, um auch Süddeutschland kennenzulernen, hätte mit einem Lachen abgewunken. Das waren in den 1960er-Jahren nun wahrlich nicht ihre Lebenspläne. Was es bedeutet, selbstständig zu sein, welche Arbeitszeiten damit verbunden sind, das hatte sie im elterlichen Betrieb, einem Großhandel für Spirituosen und Süßwaren, erfahren. Und mit Fotografie hatte sie nichts am Hut. Sie hatte in der Modebranche eine Ausbildung gemacht und interessierte sich für eine Arbeit im Büro. Am Samstag wird Ursula Bartmann, wie sie seit 1964 heißt, 80 Jahre alt. „Das Leben hat es wirklich gut mit mir gemeint“, blickt sie zufrieden zurück.