Kornwestheim Der Krämermarkt kehrt zurück

Generell ist die Hoffnung groß, dass in Kornwestheim nun wieder mehr Leben in der Innenstadt einkehrt und mehrere Veranstaltungen stattfinden können, die in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen waren. Die Kornwestheimer Vereine sind etwa zuversichtlich, dass die Kornwestheimer Tage und die Ausländische Nacht wieder stattfinden können. Auch ist das Guggen-Open-Air der Narren-Ober-Liga für Ende April angesetzt, im Monat Mai hat dann der Lions Club sein erstes „Stadtessen“ am Marktplatz ­anberaumt.

Schon an diesem Wochenende findet „Kornwestheim blüht auf“ statt. Von Freitag bis Sonntag wird die Innenstadt geschmückt, außerdem werden die Food Fiesta und ein Frühlingsmarkt ihre Pforten für die Besucherinnen und Besucher öffnen.