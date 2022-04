Kornwestheim Der Lauftreff hat einen neuen Leiter

Der Schweinehund hat an diesem Abend gute Argumente: Kalt ist’s draußen, der Himmel wolkenverhangen und das Sofa sooo gemütlich. Steffen Kreft hält dagegen: Die frische Luft tut gut, die Bewegung ohnehin, und die Gemeinschaft der Sporttreibenden ist auch nicht zu unterschätzen. Seit kurzer Zeit leitet der 41-jährige Sport- und Gymnastiklehrer den städtischen Lauftreff, der sich montags um 18 Uhr am Wäldchen im Freizeitpark an der Aldinger Straße und dienstags um 8 Uhr im Stadion an der Jägerstraße trifft.