Kornwestheim - Restaurants geschlossen, Cafés geschlossen – was tun, wenn gleichwohl beim Spaziergang die Blase drückt? Diese Frage stellte Stadtrat Klaus-Dieter Holzscheiter (Freie Wähler) jüngst im Gemeinderat und regte an, es der Stadt Göppingen gleichzutun, die während des Teil-Lockdowns zwei Toilettenwagen in der Innenstadt postiert hat. Auch die blauen Dixie-Klos könnten hilfreich sein, sagte er. Dass das Thema eine gewisse Dringlichkeit hat, bestätigt auch Fotohändler Jens Bartmann. Der Durchgang zwischen Jakob- und Bahnhofstraße werde immer wieder von männlichen Passanten als Klo missbraucht, hat er beobachtet und mit Plakaten entsprechend reagiert. Was man denn tun solle, wenn’s pressiert, wurde Oberbürgermeisterin Ursula Keck auch in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses gefragt. „Die Herren“, antwortete sie trocken, „sollten sich wie die Frauen verhalten. Wir finden uns auch zurecht.“