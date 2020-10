Kornwestheim „Der Mann hat mich erwischt und fuhr einfach weiter“

Aber der Reihe nach: Am 20. September, einem Sonntag, ist Theo Heidebrecht mit zwei Freunden, ebenfalls junge BMX-Fahrer, auf der Solitudeallee unterwegs, an diesem Tag auf seinem Mountainbike. Gegen 15.05 Uhr hören sie hinter sich ein Klingeln. Ein Rennradfahrer kommt angesaust – die Strecke ist für viele Radler eine beliebte Trainingsroute. Theo und einer seiner Kumpels fahren nebeneinander, der Freund weicht aber aus, um dem Rennradfahrer Platz zu machen. Dennoch zieht der Mann eng an den beiden Jungen vorbei, er erwischt Theo Heidebrecht dabei am Ellenbogen. Der Elfjährige stürzt vom Rad, knallt auf den asphaltierten Weg. „Das hat sehr wehgetan“, erinnert er sich. Der Radrennfahrer dreht sich noch um, schaut zu den Jungen – und fährt dann dennoch weiter.