Kornwestheim Der Müll stört die Kunden und Händler

Ähnlich äußern sich auch Mitarbeiterinnen der Apotheken in Kornwestheim. „Aus meiner Sicht ist das Problem, dass unnötig viel Müll entsteht“, sagt May Alfas von der Easy-Apotheke am Kornwestheimer Bahnhof. „Ich habe auch vor dem 1. Januar fast immer den Bon ausgedruckt. Nur dann nicht, wenn der Kunde schneller war und gleich gesagt hat, dass er keine Kassenzettel möchte.“