Kornwestheim - Remseck hat einen neuen Ersten Beigeordneten: 27 von 27 Stadträten votierten am Donnerstagabend in geheimer Wahl für Jo Triller, der derzeit das Amt für Familien, Bildung, Sport und Soziales in Albstadt leitet. Der 57-Jährige wird damit vom Frühjahr an die Nachfolge von Karl-Heinz Balzer antreten. Der amtierende Erste Bürgermeister von Remseck am Neckar scheidet auf eigenen Wunsch Ende Februar nach 30 Jahren Dienstzeit aus dem Amt.