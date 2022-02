Kornwestheim Der nie endende Kampf gegen die Umweltfrevler

Doch die achtlos in die Natur geschmissenen Getränkedosen, die Verpackungen und zuweilen auch gezielt hinterlassenen größeren Gegenstände zeigten, dass das Bewusstsein hierfür noch nicht überall verankert ist. Einen Satz Autoreifen mit Felgen, wie man ihn am Samstag fand, verliert man schließlich nicht einfach so. Auch Rohre und Rauchmelder gehören zu den Dingen, die bewusst illegal im Gebüsch entsorgt wurden. Vielen Zeitgenossen scheine es nicht bewusst zu sein, dass bereits jedes noch so kleine Stückchen Papier großen Schaden anrichten kann. „Die Tiere knabbern alles an und können sich damit schaden“, klärt Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, auf. Mit der Putzete hofft er, Nachahmer für einen sauberen Umgang mit der Umwelt zu finden. „Wer selbst Müll aufsammelt, merkt, wie viel Zeit es braucht, das Weggeworfene einzusammeln“, sagt er.