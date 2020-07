Kornwestheim Der Osten ist in der Favoritenrolle

Kornwestheim - Es wäre wichtig, wenn der Gemeinderat noch vor der Sommerpause eine Entscheidung treffen würde, wie wir die Schullandschaft weiterentwickeln.“ Das sagte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler Anfang April im Interview mit unserer Zeitung. Sein Wunsch dürfte – so eben – in Erfüllung gehen. An diesem Dienstagabend werden die Stadträte in ihrer letzten Sitzung vor den Ferien festlegen, wo welche Schule angesiedelt wird. Und Güthler darf sich Hoffnung machen, dass das von ihm favorisierte Modell eine Mehrheit findet.