Kornwestheim Der persönliche Kontakt ist das Wichtigste

Sportlicher Höhepunkt dabei war mit Sicherheit der Erfolg von Reka Schatz, die sich nach Sichtung in Berchtesgaden für das Team „Ski Alpin“ (Unified Team) des Nationalteams qualifizierte und bei den „Special Olympics World Winter Games“ im Januar 2022 in Kasan (Russland) in Schwarz-Rot-Gold für die Bundesrepublik Deutschland an den Start gehen wird. Bei diesen Winterspielen werden sich rund 2000 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 108 Nationen in sieben Sportarten im sportlichen Wettstreit messen. Die deutsche Mannschaft „Special Olympics Deutschland“ wird mit knapp 100 Mitgliedern nach Russland reisen.