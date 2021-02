Kornwestheim Der Radsportverein Möve rollt tapfer weiter

Kornwestheim - Der Name Sammet taucht oft in den Büchern des Kornwestheimer Radsportvereins Möve auf: „Die halbe Familie ist dabei, mein Bruder, meine Schwester, meine Nichte“, berichtet Möve-Coach Wolfgang Sammet. Sie alle wirken mit im Verein, der in der Vergangenheit schon einige Preise im Kunstradfahren eingeholt hat. Dann kam der Lockdown: In der Coronapandemie stehe man „sportlich sehr schlecht und finanziell ganz okay“ da, sagt Sammet. Finanziell okay, weil wegen der wegfallenden Turniere keine neuen Materialien angeschafft und kein Startgeld bezahlt werden müssen. „Das sind die Vorteile der Krise.“ Diese Krise bedeutet aber auch genau das: Der Radsport ist, wie die meisten anderen Sportdisziplinen, im zweiten Lockdown komplett zum Erliegen gekommen.