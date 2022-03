Der AOK-Radtreff legt wieder los. An diesem Dienstag treffen sich die Fahrradbegeisterten um 18 Uhr auf dem Kornwestheimer Marktplatz in der Stuttgarter Straße. Mitradeln kann jeder und jede, der oder die halbwegs geübt in die Pedale tritt und über ein verkehrssicheres Velo verfügt. „Und man muss natürlich Lust darauf haben, in einer Gruppe unterwegs zu sein“, ergänzt Hauptorganisator Kurt Mahninger. Der Radtreff ist eine Kooperation der Skizunft mit der Krankenkasse AOK.