Kornwestheim Der Rote beherzigt den Rat des Grünen

Auch, dass die SPD nach Jahren wieder einen Kandidaten aus Ludwigsburg nach Berlin schickt, freut Wanitschek. Zwar hat CDU-Mann Steffen Bilger, der in Kornwestheim auf 26,5 Prozent kam, das Direktmandat geholt. Macit Karaahmetoğlu (20 Prozent in Kornwestheim) sicherte sich sein Mandat über die Liste. Nun geht’s an die Verhandlungen. „SPD und Grüne haben nicht viele Punkte, in denen sie sich uneinig sind“, sagt Wanitschek. Und die FDP? „Mit der kann man sicher auch zusammenfinden.“