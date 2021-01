Kornwestheim Der Rote Flitzer hofft auf grünes Licht

Der Ausfall der Weihnachtsmärkte reißt aber nicht nur ein großes Loch in den Fahrplan des Roten Flitzers, sondern auch in den Geldbeutel des Vereins. Denn während die Einnahmen zu großen Teilen weggebrochen sind, laufen die Betriebskosten für die fünf historischen Schienenbuswaggons weiter. „Damit der Rote Flitzer weiter auf die Schiene darf, muss er regelmäßig von der Deutschen Bahn in einer Inspektion geprüft werden“, sagt Peter Paga, „deshalb benötigen wir auch professionelle Mechaniker, die den Schienenbus in Schuss halten.“ Wenn er fährt, aber auch, wenn er in der Halle im Depot an der Bolzstraße steht.