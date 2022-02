Kornwestheim Der Rote Flitzer kommt ins Fernsehen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Jüngst gab’s eine Förderung für den Verein

Der SWR möchte mit seinen Beiträgen zeigen, dass immer noch eine Eisenbahnstadt in Kornwestheim steckt. Eine Episode wird sich mit dem Rangierbahnhof beschäftigen, eine andere mit einem pensionierten Lokführer aus Kornwestheim und dann wird noch ein Mann porträtiert, der Fotos von Zügen und Bahnhöfen macht. Der zuständige Redakteur des SWR, Michael Kost, wohnt selbst in Stuttgart, kennt aber die Region nördlich der Landeshauptstadt ganz gut. „Kornwestheim hat schon einen eisenbahnerischen Spirit“, sagt er. In seinen Beiträgen möchte er vor allem die Personen in den Fokus rücken, die für das stehen, was bis heute von der Eisenbahnstadt übrig ist. Unter anderem also die Ehrenamtlichen des Fördervereins Schienenbus, die sich einen ganzen Tag Zeit für die Dreharbeiten genommen haben. „Die meisten von uns sind sowieso im Rentenalter, da reicht eine kurze Rundmail und wir sind da“, sagt Peter Paga.

Die Landesschau Baden-Württemberg zeigt die Beiträge über Kornwestheim und den Roten Flitzer in der Woche vom 21. bis 27. Februar. Die Sendung läuft täglich von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen.