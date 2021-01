Kornwestheim Der Salamander-Teppich kommt zu Ehren

Kornwestheim - Sorgen, dass die Exponate ihrer Ausstellung im Bietigheimer Hornmoldhaus im Laufe der Zeit verblassen, muss die Museumsleiterin Catharina Raible nicht haben. Die Ausstellungsstücke leuchten auch nach 50, 60 Jahren noch wie neu. Ach, manch einem Exponat würde man ja sogar wünschen, wenn es ein wenig von seiner Strahlkraft einbüßen würde, kommt es doch schon sehr grell daher. „Orange – Farbe und Lebensgefühl der 1960er/1970er-Jahre“ hat die Kornwestheimerin, die seit knapp zwei Jahren Museumsleiterin in Bietigheim-Bissingen ist, die neue Ausstellung im Hornmoldhaus überschrieben. Zu sehen sind auch Exponate, die Raible aus ihrer Heimatstadt mitgebracht hat. Wer das aus dem 16. Jahrhundert stammende Haus betritt, der glaubt, gerade Zeuge einer Farbexplosion zu werden. Wohin das Auge blickt – alles blitzt in Orange: die Tapete, die Kleidungsstücke, die Haushaltsgegenstände, der Kinderwagen, Müllabfuhr, Mobiliar. Für die einen dürfte es eine Reise in die eigene Kindheit und Jugend sein, bei den Jüngeren dürfte die erstaunliche Erkenntnis reifen, dass in der Vergangenheit nicht alles braun, grau, schwarz und weiß war. Das war es mehr oder weniger, bis es der technische Fortschritt in den 1960er-Jahren erlaubte, Produkte auch in grelleren Farben – etwa Orange – zu produzieren. Und von da an gab’s kein Halten mehr.