Kornwestheim Der Schüler folgt auf den Lehrer

Und falls nötig, ist ja immer noch Emmanouilidis selbst da – auch wenn er sich zunächst verstärkt auf die „Reaction Counter“-App konzentrieren will. Dafür hat er in seiner Kampfsportschule weitere Ausrüstung angeschafft und sogenannte Standingsbacks mit Smartphones samt Halterungen ausgestattet. „Ich will mich nicht weiter abhängig machen von Lockdown hier, Lockdown da“, sagt er und formuliert große Ziele: „Ich will die erste digitale Kampfsportschule der Welt aufbauen.“ Die App richte sich derweil nicht nur an Profis, sondern sei genau so gut für den Breitensportbereich einsetzbar. „Und ich habe große Lust darauf, das ganze weiter zu entwickeln.“

Der neue Coach: Sandro Peters

Privates

Sandro Peters, Sohn von Eltern mit kroatischen Wurzeln, wurde am 29. Juli 2001 in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren. Am Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasium hat er sein Abitur gemacht. Nach dem Versuch eines Studiums absolviert er derzeit eine Ausbildung zum Lokführer.

Sportliches

Peters kam mit acht Jahren zum Kampfsport. Höhepunkt seiner an großen Siegen bislang nicht gerade armen Laufbahn: Die WM des Verbandes WAKO im vergangenen Oktober und der Vizeweltmeistertitel. „Ich bin damit aber nicht zufrieden“, sagt er – und schickt eine Kampfansage in die Welt: „Die nächste WM gehört mir!“