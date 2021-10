Kornwestheim Der Spielpunkt ist gerettet

Kornwestheim - Was macht einen Spielplatz aus? Der Sand im Kasten, möchte man rufen. Aber Sand gibt es auch an Stränden, und zwar in der Regel sehr viel mehr als auf Spielplätzen. Das fröhliche Kinderlachen, könnte man meinen. Das stimmt natürlich. Aber Kinder lachen auch fröhlich, wenn sie im Kindergarten, beim Videospiel mit Freunden oder in der Schule zusammenkommen. Also: Was einen Spielplatz wirklich definiert und auszeichnet, das sind Spielgeräte. Schaukeln, Rutschen, und diese Dinger, auf denen Kinder sitzen, mit großen Metallfedern drunter, damit sie wippen können (wie heißen die eigentlich?).