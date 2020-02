Kornwestheim Der Sturm ist da, viele Schüler sind es nicht

Kornwestheim - Der Zugverkehr fiel aus, ein Bundesligaspiel wurde abgeblasen, es kam zu Stromausfällen und Überschwemmungen – Sturmtief Sabine saust seit Sonntag über Nordeuropa. Auch in und um Stuttgart kam es zu Schäden und Verkehrsbehinderungen. Kornwestheim selbst ist dabei „eher glimpflich“ davon gekommen, berichtet der Feuerwehrkommandant Matthias Häußler auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu einigen Einsätzen mussten die Einsatzkräfte dennoch am Montag im Kornwestheimer Stadtgebiet ausrücken:• Gegen 7.50 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr in die Solitudeallee fahren, um einen Baum zu zersägen, der dort auf die Straße gefallen war.• Gegen 7.55 Uhr wurde aus der Richthofenallee gemeldet, dass der Sturm einen großen Ast von einem Bau gerissen hatte. Auch den entfernte die Wehr.• Ebenfalls um 7.55 Uhr mussten die Feuerwehrleute zur Rosensteinstraße, um einen Bauzaun aufzurichten, der auf die Straße geknallt war.• Um 10.12 Uhr gab es einen größeren Einsatz in der Karlstraße an der Ecke zum Bahnhofsvorplatz. Hier hatten sich Ziegel und andere Teile vom Dach eines Hauses gelöst. Die Wehr räumte entsprechend gefährliche Teile von der Straße und half Handwerkern, per Drehleiter schnell auf dem Dach den Schaden zu begutachten.