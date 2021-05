Kornwestheim Der Tausendfüßler steht bereit

Also muss in Kornwestheim ein Spezialverfahren her. Die Betonteile werden im 90-Grad-Winkel „eingeparkt“. Getragen werden die beiden riesigen Blöcke von einem sogenannten Tausendfüßler, einem Baufahrzeug mit insgesamt 66 Achsen und 132 Rädern. Der englische Fachbegriff lautet SPMT, was für Self-Propelled Modular Transporter steht, also einen selbst-angetriebenen Modulartransporter. Spezialisten haben bereits am Montag damit begonnen, das komplexe Gerät mittels eines Krans zusammenzusetzen und in Position zu bringen. Der Tausendfüßler war zuvor mit mehreren Sattelschleppern angeliefert worden. Er wird von der Firma Riga aus Mainz gestellt. Wenn die Brückenbauteile zusammengefügt sind, beginnt der Schlussspurt: Gleise und Oberleitungen werden verbunden. Am 7. Juni geht die neue Brücke voraussichtlich in Betrieb.

Bahnverbindungen teilweise gekappt

Für die Dauer der Arbeiten wird die Bahnverbindung zwischen Stuttgart und Ludwigsburg teilweise gekappt. Doch nicht nur das: Es wird auch laut. So laut, dass die Bahn den Anwohnern in der Bahnhofstraße, der Holzgrundstraße, der Villeneuvestraße, der Schubartstraße und im Klaraweg Übernachtungen im Hotel angeboten hat. Das sei in bestimmten Fällen üblich, wie der Konzern auf Rückfrage mitteilt. Allerdings ging die schriftliche Info, datiert vom Dienstag, 18. Mai, erst recht kurzfristig bei den Anwohnern ein. Weshalb, darüber machte die Bahn keine Angaben.

Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Darin listet die Bahn auf: Vom 23. bis 24. Mai sind Ramm- und Bohrarbeiten geplant, die Abbrucharbeiten an der alten Brücke erstrecken sich vom 25. bis 28. Mai. Sogenannte Gleisstopfarbeiten finden vom 3. bis 5. Juni statt.

All das verursacht abseits des unvermeidbaren Baulärms besonders viel Krach, auch nachts. Noch bis zu diesem Donnerstag, 20. Mai, können sich Bürger, die schlaflose Nächte befürchten, in Sachen Hotel bei der Bahn melden.