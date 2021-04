Kornwestheim Der Tennisclub will bald im Freien loslegen

Kornwestheim - Geht es nach den Mitgliedern des Tennisclubs Kornwestheim, kann es eigentlich losgehen. Am vergangenen Wochenende hat ein Team Freiwilliger unter Leitung von Josef Dutz – und selbstverständlich unter Beachtung aller Corona-Auflagen – die Außenanlage komplett spielbereit gemacht. „Aktuell wäre es erlaubt, auf allen neun Plätzen jeweils Einzel zu spielen“, informiert Lutz Winkelmann, der im TCK-Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Nach dem Spiel muss die Anlage an der Bogenstraße dann aber wieder verlassen werden. An ein geselliges Zusammensein ist im Moment nicht wieder zu denken.