Kornwestheim Der Test ist nur ein Kitzeln in der Nase

Und nicht zuletzt meldeten sich einige Mitglieder des SV Kornwestheim bei der Stadt und boten ihre Unterstützung an. Drei von ihnen helfen nun vor Ort bei administrativen Aufgaben. Michael Siegel, Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung, berichtet, dass er nach wie vor täglich Anrufe von Kornwestheimern bekomme, die helfen wollten. Mit diesem Engagement könne man bald die Öffnungszeiten erweitern oder weitere Teststationen einrichten, sagt Siegel.

Angebot könnte erweitert werden

Dass sich das Angebot, das mit zwei Testtagen in der Woche bisher noch recht spärlich aufgestellt ist, ausdehnen lässt, zeigt sich am Eröffnungstag schnell: Die Termine für die ersten Tage seien komplett vergeben, berichtet Hoxha. Trotzdem bildet sich – wider Erwarten – keine Schlange vor den Testcontainern. Die vorerst festgelegte Taktung von vier Minuten pro Termin reicht locker aus, um die Tests durchzuführen. „Wir könnten die Taktung enger legen“, schlägt Jacqueline Nicastro ihrer Chefin bereits nach einer Stunde vor. Das bedeutet, dass an den Testzentrum am Kimry-Turm bald noch mehr Menschen getestet werden können.

Das könnte, wenn sich das Angebot herumspricht, auch bald nötig sein. Immer wieder bleiben Passanten neugierig am Absperrband rund um die Teststation stehen. „Was machen Sie da?“, fragt eine ältere Dame. Nachdem Apothekerin Nicastro erklärt, dass hier Schnelltests gemacht werden, macht sich die Dame gleich auf in Richtung Apotheke, um dort einen Termin zu vereinbaren. Sorge, dass die Testkits ausgehen, wenn die Nachfrage nach den Schnelltests steigt, hat Filialleiterin Hoxha nicht. „Unser Lieferant hat immer noch welche in petto.“ Sie ist sehr zufrieden mit dem Start in die Testungen, die Mitarbeiter hätten sich schnell in ihre neuen Aufgaben eingefunden. „Ich war sehr gestresst und aufgeregt“, berichtet auch Jacqueline Nicastro. „Aber jetzt bin ich im Flow.“