Weiter geht auch – sobald es die Pandemie zulässt – das Tanzprojekt. Das steht in diesem Jahr unter dem Motto „Isolation in Bewegung“. Das Angebot „Gesundheit und Sport“ beinhaltet Walkingrunden durch die Stadt und Gespräche mit Gesundheitscoaches. Für Senioren gibt es wieder einen wöchentlichen Theaterworkshop. Jung und Alt treffen sich beim Töpferkurs, der sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreute. Und das Programm „Coaching und Mentoring“ bietet Hilfe bei Bewerbungen an – vom Suchen einer geeigneten Stelle bis zum Training fürs Vorstellungsgespräch.