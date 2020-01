Kornwestheim Der Umbau wird 1,2 Millionen Euro teurer

Klar ist mittlerweile auch: Das Projekt wird vermutlich teurer. Für die Erweiterung des Schul- und Bürotraktes veranschlagen die Planer rund 7,6 Millionen Euro. Der Umbau von Aula und Mensa – die Aula ist zu niedrig, eine nachträglich eingebaute Ebene soll zurückgebaut werden – wird rund 1,8 Millionen Euro kosten. Insgesamt muss der Landkreis also etwa 9,4 Millionen Euro investieren, etwa 1,4 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Höhere Kosten in Sachen Material und Arbeiter sowie die nun etwas größeren Bauten und der zusätzliche Duschraum für fahrradfahrende Lehrerinnen und Lehrer sind die Ursache für die Preissteigerung. Bislang hat der Landkreis etwa 660 000 Euro im Haushalt 2019 und etwa 7,5 Millionen Euro in den Haushalten 2020 bis 2023 vorgesehen. Die nun noch zusätzlich benötigten 1,2 Millionen Euro sollen im Haushaltsplan 2021 mit eingestellt werden. Ein Teil der Kosten – bis zu 1,3 Millionen Euro – könnte über Landesfördermittel gedeckt werden. Einen entsprechenden Antrag will der Kreis stellen.