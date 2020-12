Kornwestheim Der umstrittene Künstler veränderte ihr Leben

Bis 1993 war sie als Galerieleiterin in Kornwestheim tätig. Dann wechselte sie nach Bedburg-Hau an den unteren Niederrhein. Und auch das hatte mit Beuys zu tun, denn bereits in Kornwestheim entstand der Kontakt mit den Brüdern Hans und Franz Joseph van der Grinten. Sie hatten für die Beuys-Ausstellung Werke aus ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt. Für ein neues Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Schloss Moyland suchten die beiden eine Leiterin für die grafische Sammlung. „Sie haben mich gefragt, ob ich in Moyland mitarbeiten will. Gerade vor dem Hintergrund der Beuys-Sammlung war und ist diese Aufgabe für mich sehr reizvoll“, sagt sie. Inzwischen leitet sie dort nicht nur die grafische Sammlung, sondern ist auch kommissarische künstlerische Direktorin. Das Museum in Nordrhein-Westfalen ist ein internationales Forschungszentrum zu Joseph Beuys, dessen Sammlung auf der ehemaligen Privatsammlung der Brüder van der Grinten gründet und dessen Stiftung mit fast 6000 Arbeiten so viele seiner Werke besitzt wie niemand sonst – darunter vor allem auch frühe Kunst auf Papier. Kein Wunder also, dass Strieder seit Mitte der 1990er Jahre – neben Schauen zu anderen Themen – noch etliche Beuys-Ausstellungen organisiert und begleitet hat. Im kommenden Jahr wäre der Künstler 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass bereitet sie seit Längerem eine interdisziplinäre Ausstellung vor.