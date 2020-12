Kornwestheim Der Vereinsname ist längst nicht mehr Programm

Im Motorsport feierten einige Kornwestheimer Fahrer national und international beachtliche Erfolge: Beim internationalen BMW-Bundestreffen in Freiburg 1975 landete ein Starter unter 650 Teilnehmern auf dem zweiten Rang, auch in Wien gab es einen Pokal für den Silberrang eines BMW-Piloten. „Der Dreier-BMW war ein beliebtes Rallye-Fahrzeug und hat sich wegen seiner Wendigkeit gut für Slalom- und Parcours-Wettbewerbe geeignet“, erzählt Lein. Einen herausragenden Platz in der Vereinschronik nimmt das Gründungsmitglied Hans-Peter Barbist ein, der in den 1980er-Jahren Europameister und Deutscher Meister in Slalom-Wettbewerben wurde.