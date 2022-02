Kornwestheim Der Vogelhof ist verkauft

Leichter gesagt als getan, wie auch die lange Zeit zeigt, die der Verein nach einem Käufer suchte. Der Wunschpreis belief sich auf 750 000 Euro, letztlich wurde das Anwesen auf dem 2,5 Hektar großen Gelände im Biosphärengebiet für 500 000 Euro veräußert. Was die Käufer mit dem Vogelhof vorhaben, bleibt im Unklaren. Ein mit unserer Zeitung vereinbarter Telefontermin kommt nicht zustande, auf eine E-Mail reagieren Hanns Nolan, Dirk Messberger und Gustav Müller, die sich auf der Homepage als „Die Drei vom Vogelhof“ vorstellen, nicht. „Wir wollen in einer herzlichen, respektvollen und liebevollen Gemeinschaft miteinander leben. Unser Netzwerk an Trainern und Teilnehmern ist geprägt von Freundschaft, gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamem Miteinander. So lösen wir alle Aufgaben gemeinsam und erschaffen eine neue kleine Welt für uns, unsere Trainer und unsere Teilnehmer“, werben sie auf ihrer Homepage für das Seminarzentrum in Ehingen. Dirk Messberger, Fotograf, Masseur, Mediator und Berater, schreibt auf seiner Internetpräsenz vom „Vogelhof, unserem neuen Seminarplatz für uns Männer“ und lädt zu einem Seminar „Men in Touch – Zauber der Berührung und Begegnung“ ein.

Hof stammt aus dem Jahr 1868

Der Bauernhof, der zum Landschulheim wurde, stammt aus dem Jahre 1868. Anfang der 1920er-Jahre erwarb die Stuttgarter Hellauf-Gruppe, eine völkische Siedlungsgemeinschaft, das Gelände. „Verbot von Nikotin und Alkohol, vegetarische Ernährung und Nacktsport zählten zu den Grundprinzipien von Zusammenleben und Erziehung“, schrieb Christa Mack in einer Publikation des Vereins für Geschichte und Heimatpflege, der die Historie des Vogelhofs aufgearbeitet hat. Nach dem Krieg diente der Hof vorübergehend ausgebombten Familien aus Ulm als Heimstatt, bevor der neu gegründete Schullandheim-Verein 1952 den Hof erwarb.

Schon im ersten Jahr des Bestehens kamen elf Schulklassen nach Erbstetten. 90 000 Menschen, so hat der Verein einmal errechnet, suchten im Laufe der Jahre Erholung in dem Schullandheim – und fanden sie abseits des quirligen Stadtlebens in der Regel auch.

Auch der Verein ist Geschichte

Ebenso wie das Schullandheim ist der Schullandheim-Verein Geschichte. Er wird aufgelöst. 1952 war er gegründet worden, um „schulische Betätigung und Erholung zu vereinigen“, so der Rektor und erste Vorsitzende Emil Hauf. Er wollte die Jungen und Mädchen, durch die Kriegsjahre und die Mangelernährung geschwächt, „aufpäppeln“. Mit dem Verkaufserlös kann er die städtischen Darlehen tilgen und zudem, so sieht es die Satzung vor, 225 000 Euro an die Stadt zahlen. Sie muss das Geld für die Kinder- und Jugendarbeit ausgeben, und zwar für solche Projekte, die im Etat nicht vorgesehen sind.

Haben Sie Erinnerungen an Ihre Zeit im Schullandheim und möchten diese gern mit den anderen Lesern teilen? Schicken Sie uns Bilder und Texte zu an: redaktion@kornwestheimer-zeitung.zgs.de.