Im Zuge der Umstellung werden in Zukunft offizielle Dokumente, Flyer, Briefe und Visitenkarten mit der neuen Version versehen sein. An den Stadteingängen sollen Autofahrer, Spaziergänger und Radfahrer bald von Fahnen mit dem neuen Logo in Kornwestheim begrüßt werden. „Weil das Logo nicht von einem Tag auf den anderen Tag überall ersetzt werden kann, befinden wir uns momentan in einer Übergangszeit der Einführung“, sagt die Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Die Bürgerinnen und Bürger würden deshalb in den nächsten Wochen sowohl dem bisherigen als auch dem neuen Logo begegnen. „Bis zum Beginn des neuen Jahres soll das neue Logo das bisherige aber weitestgehend ersetzt haben“, kündigt die Rathauschefin an.