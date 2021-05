Kornwestheim Der Weg für den Skaterpark ist nun frei

Im ersten Schritt sollen für 75 000 Euro die Rampen saniert werden

Der nämlich soll noch in diesem Jahr Gestalt annehmen. In einem ersten Schritt – dafür braucht es die 75 000 Euro – sollen die bestehenden Rampen und Hindernisse saniert, die Asphaltoberfläche gerichtet werden. Parallel überlegen Judeko-Mitglieder und Experten in der Stadtverwaltung, wie der Skatepark ergänzt, verbessert, mit neuen Elementen versehen werden kann. Bis zum Sommer 2022 soll das Gelände dann komplett runderneuert sein.