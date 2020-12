Kornwestheim Der Weihnachtsbaum erinnerte an die alte Heimat

In Utica war mit diesem ersten kirchlichen Christbaum eine Tradition gesetzt, nicht ahnend, welche Wellen dies schlagen würde, über den gesamten Kontinent. Zeitweise scheint zwischen den Gemeinden ein regelrechter Überbietungswettbewerb in Sachen Christbaumschmuck ausgebrochen zu sein. Schon bald und dann immer wieder wird dies auch von den großen Zeitungen in New York aufgegriffen und dabei der „Reverend aus Württemberg“ als Christbaum-Pionier gerühmt. Nur in die alte Heimat dringt nichts davon. Bis 1980 Lydia Forsbrey-Hummel, ihrerseits nach Amerika ausgewandert, aus der als Züchter von Hummis-Erdbeersorten bekannten Gärtnerfamilie Hummel stammend, in einer Familienbibel einen einschlägigen Zeitungsbericht aus dem Jahr 1880 findet. Was wiederum daher rührt, dass die Hummels eine Linie mit den Wetzels verbindet.

Des Entdeckungsabenteuers nicht genug, kommen damit im Abstand von weiteren Jahrzehnten weitere Auswanderer-Geschichten ans Licht. Bis hin zu Julia Krauss, in der mütterlichen Linie des Reverends dessen Enkelin in siebter Generation und heute als Schauspielerin und Regisseurin in Toronto lebend. Nichts hatte Krauss bis dato von ihrem Urahn gewusst, über den sie nun ein Buch verfasst hat. Angeregt von ihrem Weilimdorfer Großvater Helmut Maier, der über den tragischen Untergang des Gutshofes Maier geforscht hatte und dabei auf den eigenen Urgroßvater gestoßen war: Gustav Adolf Maier, zu Vermögen gekommen und als Wohltäter in Weilimdorf wohlgelitten, war in unternehmerischer Absicht nach Amerika aufgebrochen und dort spurlos verschwunden: das Ende des als Sicherheit aufgebotenen Gutshofes.

Julia Kraus war elektrisiert: „Von meinem Opa habe ich als Kind gelernt, dass jeder Mensch das Recht auf Würde und auf ein sicheres Zuhause hat. In meinem Beruf bin ich damit befasst, was Menschen bewegt, wonach sie streben, was sie traurig, was sie glücklich macht. Andreas Wetzel war diese Figur in unserer Familiengeschichte, von der ich mehr wissen wollte. Deshalb dieses Buch.“

Bei der Arbeit am Buch habe sie entdeckt, dass Andreas Wetzel „weit mehr als der Begründer der Weihnachtsbaum-Tradition in Amerika“ sei, und vor allem deshalb werde in Utica die Erinnerung an ihn gepflegt: „Er hat zum Beispiel eine Schule gegründet und armen Einwandererkindern eine kostenlose Ausbildung ermöglicht. Gerühmt wird seine Sozialfürsorge während des Bürgerkrieges oder wie er armen Witwen eine Rente erkämpft hat. Sein Lebenswerk war gelebtes Christentum. Davon können wir auch heute noch lernen, denn es ist zeitlos gültig, wie die Botschaft von Weihnachten.“

Info: Am morgigen Samstag, dem 2. Weihnachstfeiertag, gibt es auf der KWZ-Internetseite ein Interview mit Julia Krauss zu lesen, die ein Buch über Andreas Wetzel geschrieben hat.