Kornwestheim Der Weltladen öffnet nach zehnwöchiger Pause

Und das gilt nicht nur für das Verhalten im Laden. Auch an der Kasse zeigte sich die Kundschaft verantwortungsvoll und fair. Der Weltladen Karibu beteiligte sich in den vergangenen Monaten an der Spendenaktion „Fairwertsteuer“ des Dachverbands der Tafelläden. Dabei konnten die Kunden auf die Ersparnis im Zuge der coronabedingten Senkung der Mehrwertsteuer verzichten und den Betrag an die Hersteller der Produkte spenden. Einige hätten, erzählt Wilfried Kunz, sogar noch eine Extraspende oben drauf gelegt. „Es ist eine Summe von 615 Euro zusammen gekommen, die wir an den Dachverband weitergeben konnten“, berichtet er zufrieden.