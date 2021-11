Kornwestheim Details zum Impftermin stehen fest

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim engagiert sich in Sachen Impfung, speziell auch im Hinblick auf Booster-Impfungen. So findet am Samstag, 27. November, von 9 bis 14 Uhr eine Impfaktion im Foyer des Kultur- und Kongresszentrums Das K statt. „Das wird nicht die letzte Gelegenheit bleiben, sich impfen zu lassen“, kündigt die Verwaltung an. Die Stadt werde ihr Impfangebot noch im Dezember weiter ausbauen. Vor dem Hintergrund, dass landesweit mehr als 450 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen und damit die Alarmstufe bereits wieder weit überschritten ist, sei ein erneutes Impfangebot dringend notwendig.