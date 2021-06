Kornwestheim Deutschland gegen Frankreich: So war’s im Hirschgarten

Sogar ein Hund zeigt beim Deutschlandspiel Flagge

Zwei Deutschlandflaggen sind im Hirschgarten aufgestellt. Ein Gast hat noch eine im Miniformat mitgebracht, ansonsten sind die Besucher spärlich ausgerüstet: Nur vereinzelt tragen sie Trikots oder Blumenketten. Am auffälligsten sieht Mina aus. Die neunjährige Hündin will zwar eigentlich ein gemütliches Schläfchen unter dem Tisch machen, ist als Hund im Trikot aber der Hingucker im Biergarten. „Wir haben unsere Trikots nicht gefunden, aber das vom Hund. Deshalb dachten wir, wir zeigen so Flagge“, sagt Minas Frauchen.