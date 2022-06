Kornwestheim Deutschland-Tour kommt in die Stadt

Vier Etappen legen die Radprofis bei der Deutschland-Tour, die als das wichtigste Radsportereignis in Deutschland gilt, zurück. Am Mittwoch, 24. August, starten sie mit einem Prolog in Weimar, einen Tag später geht’s von der Schiller- und Goethestadt über 171 Kilometer ins thüringische Meiningen. Der Freitag führt die Sportler nach Marburg (Hessen). Diese Strecke ist 199 Kilometer lang. Dann werden die Fahrräder eingepackt und in den Breisgau transportiert, weil die dritte Etappe von Freiburg durch den Schwarzwald nach Schauinsland führt. 150 Kilometer sind zu bewältigen. Es wäre für die Sportler nur zu schön, wenn sie am Sonntag, dem letzten Tag der Deutschland-Tour, auch auf 1200 Metern Höhe im Schwarzwald starten könnten. Aber Pustekuchen.