Kornwestheim Dicke Luft bei der FDP

Klutmann nennt keine Namen

Diese Personalie – Andrey Belkin als Ortsverbandsvorsitzender – will Klutmann nicht mitgehen, wie er andeutet, ohne indes Namen zu nennen. „Die sich abzeichnende Neubesetzung im Vorsitz des Ortsverbandes bei der anstehenden Neuwahl am 12. April kann und will ich weder sachlich noch persönlich mittragen“, schreibt er. „Als südbadischer Dickschädel ziehe ich deshalb bereits vor der Wahl meine Konsequenzen.“ Hinter den Kulissen hat es schon länger zwischen dem jungen und dem älteren Liberalen geknirscht, von persönlichen Befindlichkeiten ist die Rede, davon, dass Belkin schon vor zwei Jahren Vorsitzender werden wollte und Klutmann sich dagegen stellte. Zuletzt kursierte in liberalen Kreisen ein Streit unter Beteiligung von Klutmann, weiteren Parteimitgliedern auch auf Jungliberalen-Ebene und eben auch Belkin. Am Ende wurde ein FDP-Ombudsmann zwecks Untersuchung eingeschaltet, der Klutmann von gegen ihn gerichteten Vorwürfen freisprach. „Die bestmögliche Platzierung auf Parteilisten zum eigenen Fortkommen und die Kandidatur für alle Ämter derer ich habhaft werden kann ist nicht meine Sache“, schreibt Klutmann in seinem Brief.