Bahngelände wird verkauft

Nicht sieben Jahre, sondern lediglich zwei Jahre muss die Stadt Kornwestheim warten, will sie mit der Bahn über den Kauf des ehemaligen Autozug-Geländes an der Eastleighstraße in Verhandlungen treten. Hebding weiß den CDU-Mitgliedern zu berichten, dass das Gelände ab dem Jahr 2022 frei sei und nicht mehr benötigt werde. „Es ist dann entbehrlich und verkäuflich.“ Zuletzt hatte die Bahn Gespräche abgelehnt, weil sie das Terrain möglicherweise als Ersatzfläche im Rahmen der S 21-Baustelle benötigt. Die CDU hört es mit Freuden, dass sich die Stadt über die Nutzung des Gelände so langsam wieder Gedanken machen kann. Pläne dafür gab’s schon einmal. So war ein Supermarkt für das Areal im Gespräch.