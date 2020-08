Kornwestheim Die 70 000-Kilometer-Marke deutlich geknackt

76 835 Kilometer – das bedeutet in der vorläufigen Wertung der mittelgroßen Städte Platz 112 von über 700 angemeldeten Kommunen. Aber: Noch haben nicht alle Städte das Stadtradeln ausgerichtet, sodass Kornwestheim noch weiter nach unten rutschen dürfte. Hinter Tuttlingen belegt die Stadt Rottenburg am Neckar deutlich abgeschlagen (394 873 Kilometer) Platz 2, knapp vor Marktoberdorf mit 382 127 erstrampelten Kilometer. Schaut man sich die Rangliste der Kilometer pro Einwohner an, dann liegt Marktoberdorf vorne. Auf Platz 2 befindet sich Rutesheim, auf Platz 3 erst die eifrigen Tuttlinger. Mit 2,29 Kilometer pro Einwohner langt es in dieser Wertung für Kornwestheim nur zu Platz 176. Auch wenn diese Ergebnisse natürlich allenfalls Mittelmaß sind, so darf sich Kornwestheim doch Hoffnung auf eine Medaille machen – und zwar als Mitgliedskommune des Landkreises Ludwigsburg. Der rangiert mit über 1,5 Millionen Kilometern in der Gesamtwertung derzeit auf Platz 3 – hinter der Region Hannover, die mit über drei Millionen Kilometer fast die doppelte Strecke auf dem Zweirad zurückgelegt hat, und der Stadt Dresden (1,55 Millionen Kilometer), die nur knapp vor dem hiesigen Landkreis liegt. Fünf Kommunen aus dem Landkreis kamen auf Ergebnisse über 100 000 Kilometer: Bietigheim-Bissingen (124 387), Freiberg am Neckar (122 418), Schwieberdingen (119 468), Gerlingen (107 154) und Vaihingen an der Enz (100 430). Bei den Kilometern pro Einwohner hat Schwieberdingen die Nase vorne: 10,5 Kilometer sind ein achtbares Ergebnis. Auf Platz 2 und 3: Freiberg (7,55 Kilometer) und Steinheim (7,16). Die Stadt Gerlingen zeichnet sich durch besonders fitte Kommunalpolitiker aus. 14 von 22 Bürgervertretern haben mitgemacht und zusammen über 3000 Kilometer zurückgelegt.