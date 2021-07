Kornwestheim Die A-Jugend will in die Bundesliga

Zum Auftakt der Qualifikationsrunde gelang dem SVK im Klassiker gegen die SG BBM Bietigheim ein Start-Ziel-Sieg. 29:25 hieß es am Ende in der Osthalle. Die Mannschaft zeigte sich dabei hoch konzentriert in Angriff und Abwehr und konnte bereits in der 10. Spielminute mit 7:2 in Führung gehen. Auch nach der Auszeit der Bietigheimer blieben die Pflugfelder-Schützlinge am Drücker und erhöhten bis zur Halbzeit auf 17:8. Das war ein beruhigender Vorsprung für die zweiten 30 Minuten dieser Partie.