Kornwestheim - Das ging schnell! Schon am Dienstagabend war von der einstigen Bahnbrücke über die Kornwestheimer Bahnhofstraße nicht mehr als ein Trümmerhaufen übrig. Nun sorgen die Bagger dafür, dass auch die letzten Bruchstücke vollends verschwinden, damit am Freitag wie geplant die neuen Brückenteile an Ort und Stelle geschoben werden können. Das geschieht mit Hilfe eines sogenannten Tausendfüßlers – ein Baufahrzeug mit 66 Achsen und 132 Rädern. Bereits vor eineinhalb Wochen war das Gerät angeliefert worden, seitdem fügten Spezialisten die Maschine zusammen und brachten sie in Position. Die Bahn investiert rund 13 Millionen Euro in die neue Brücke, die das etwa 120 Jahre alte bisherige Bauwerk ersetzen soll. Die Stadt Kornwestheim nutzt die Gelegenheit und ändert gleichzeitig den Straßenraum im Bereich Alter Markt. Am 7. Juni soll zumindest die Brücke wieder in Betrieb gehen, die restlichen Arbeiten ziehen sich noch bis in den Herbst.