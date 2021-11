Kornwestheim Die Ampel steht: Das sagen die Kornwestheimer

Ender Engin, FDP-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, sagt: „Ich persönlich bin extrem glücklich.“ Vor allem die Art und Weise, wie die Koalitionsverhandlungen abgelaufen seien, freut ihn. „Das hatte Niveau, Stil und Klasse und weckt Hoffnung bei uns an der Basis.“ Eine Koalition bestehe natürlich aus Kompromissen. Einen gemeinsamen Nenner zu finden, darauf komme es aber schließlich an. Dass die FDP in Person von Christian Lindner wohl den Finanzminister stellen wird, war für Engin vorher schon klar. „Den Ruf als Finanz- und Wirtschaftspartei kriegen wir jetzt wohl nie mehr los“, sagt er und lacht. Die weitere mögliche Ämterbesetzung will er aber noch nicht bewerten.