Kornwestheim Die Anlaufstelle für die kleine Reparatur am Fahrrad

22 Kommunen hatten sich um einen Radservice-Punkt beworben, deren Installation der Landkreis mit knapp 10 000 Euro fördert. Die andere Hälfte der Summe übernimmt das Land Baden-Württemberg. Bei der Auswahl der Kommunen sei es nicht zuletzt darauf angekommen, die Stationen gleichmäßig zu verteilen, so das Landratsamt. Den Zuschlag erhielten neben Kornwestheim, wo es eine Servicestation bereits an der Ostseite des Bahnhofs gibt, noch Asperg, Besigheim, Freiberg am Neckar, Gerlingen, Oberstenfeld, Remseck am Neckar, Steinheim und Tamm. Aktuell würden die Reparatursäulen bedruckt, bevor sie ausgeliefert und aufgestellt würden, so das Ludwigsburger Landratsamt.