Kornwestheim Die Bäume mit gelbem Band sind für alle da

Kornwestheim - Gelb gilt im Farbenspektrum meist als warnendes Signal: gelbe Westen tragen den Beinamen Warnwesten, in der Formel 1 wird mit gelben Flaggen bei Gefahr gewedelt und in der Schifffahrt gelten sie als Warnzeichen für Quarantäne. Ab sofort hängen auch an den Apfel- und Birnenbäumen auf den Wiesen im Kornwestheimer Freizeitpark gelbe Bänder. Doch für die Spaziergänger bedeuten die Markierungen nicht, dass sie Abstand halten sollen oder Gefahr droht. Ganz im Gegenteil. Für Äpfel und Birnen an den Bäumen gilt in diesem Herbst das selbe Motto wie für den Park: Sie sind für alle da. „Die Bürger und Bürgerinnen können sich jetzt an den Bäumen im Freizeitpark bedienen und die Äpfel pflücken“, sagt Christine Hartkorn, Sachbearbeiterin bei der Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz.