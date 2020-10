Was kommt auf die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen zu? • Die Bauarbeiten zwischen Jakob-Sigle-Platz und Zeppelin-/Johannesstraße – dort ist unter anderem eine neue Hauptleitung für die Fernwärme verlegt worden – wollen die Stadtwerke bis Mitte November abschließen. Es bleibt bei der Einbahnstraßenregelung in Süd-Nord-Richtung.• Am 9. November beginnen die Bauarbeiten auf der Kreuzung Stuttgarter Straße/Zeppelinstraße/Johannesstraße. Drei bis vier Wochen sind dafür veranschlagt. Die am Rathaus beginnende Einbahnstraße wird bis zur Friedrich-Siller-/Karlstraße verlängert. Erneuert werden unter der Kreuzung Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitung. • In der ersten Dezemberwoche wird dann noch eine zweite Kreuzung – Stuttgarter Straße/Jakob-Sigle-Platz vorm Rathaus – in Beschlag genommen. Ein Abbiegen von der Stuttgarter Straße in den Jakob-Sigle-Platz werde dann für eine Woche nicht möglich sein, kündigen die Stadtwerke an. Ob vom Jakob-Sigle-Platz aus Richtung Norden und Süden abgebogen werden könne, das sei noch nicht geklärt.